وتنشر الخليج 365 صورا يظهر فيها وقوف المئات من اهالي الديوانية على الجسر الذي يربط المحافظة بذي قار والنجف (جسر النجف) بغية استقبال شهداء ذي قار الذين سقطوا نتيجة أعمال العنف الذي شهدته المحافظة فجر الأمس، وهم يُزفون الى مثواهم الأخير باتجاه وادي السلام في النجف. وفي ادناه مجموعة من الصور:

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كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. أهالي الديوانية ينتظرون استقبال شهداء ذي قار على جسر النجف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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