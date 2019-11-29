وفاة رئيس وزراء اليابان الأسبق عن 101 عام

وبحسب هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية، (NHK)، اشتهر ناكاسوني، الذي تولى رئاسة الوزراء بين 1982 و1987، على الساحة الدولية بصداقته مع الرئيس الأمريكي الراحل، رونالد ريغان، وحربه الداخلية على البيروقراطيين لإجراء إصلاحات شاملة باليابان.ومن هذه الإصلاحات، خصخصة السكك الحديدية والاتصالات وصناعة التبغ، غير أن منتقديه يقولون، إنه لم يفلح في تنفيذ مجموعة مقترحات إصلاحية لمساعدة الاقتصاد الياباني على النمو.

وولد الراحل في منطقة تاكاساكي الجبلية بشمال غربي طوكيو في 27 مايو ‬1918 لأب ثري يعمل في تجارة الأخشاب، وتخرج من جامعة طوكيو قبل أن يعمل في وزارة الداخلية عام 1941.

وكان ناكاسوني من زعماء الحزب الديمقراطي الحر.

في العام 1983، أصبح ناكاسوني أول رئيس وزراء ياباني يقوم بزيارة رسمية لكوريا الجنوبية، محاولا إصلاح العلاقات مع هذا البلد الذي استعمرته اليابان من 1910 إلى 1945.

