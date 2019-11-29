زعيم كوريا الشمالية يحث على التطوير خلال تجربة صاروخية جديدة

أشرف الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون على عملية اختبار جديد "لقاذفة صواريخ حجمها كبير جدا"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية الجمعة.

وأشارت الوكالة إلى أن كيم، أكد خلال إشرافه على العملية، "ضرورة تطوير كثير من الأسلحة والمعدات ذات الأداء القوي من أجل الجيش هذه السنة".

ونشرت الوكالة صورا للزعيم الكوري الشمالي بمعطف أسود ومبتسما، وهو يحضر هذا الاختبار ويحييه الجنود.

وفي صورة أخرى تظهر إحدى القذيفتين بعد إطلاقها في السماء السوداء وسط لهب مصدره نظام إطلاق مثبت على شاحنة تقل أربع مدفعيات.

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وقالت الوكالة إن هذا الاختبار "كان هدفه تقييم" القدرات القتالية للمنظومة "أخيرا"، موضحة أنه "أثبت التفوق العسكري والتقني لمنظومة الأسلحة وإمكانية الاعتماد عليه".

وتوحي هذه الصيغة بأن الاختبار يشكل تقدما عن التجربة التي جرت في سبتمبر/ أيلول الماضي أعلنت الوكالة بعدها أنه ما زال يجب اختبار بعض النقاط فيها.

وكانت كوريا الجنوبية قد أعلنت أن بيونج يانج أطلقت الخميس في عيد الشكر وهو يوم عطلة في الولايات المتحدة "قذيفتين لم تحدد طبيعتهما" يعد رابع اختبار لقاذفة صواريخ متعددة الفوهات ذات الحجم الكبير منذ أغسطس/آب الماضي.

وجاء إطلاق القذيفتين بينما ما زالت المفاوضات بين واشنطن وبيونج يانج حول البرنامج النووي الكوري الشمالي، في مأزق.

ورأى رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي أن إطلاق القذيفتين يشكل "تحديا جديا" للأسرة الدولية.