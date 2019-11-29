الجيش السوري يحشد قواته لتطهير إدلب من "الجماعات الإرهابية"

استدعى الجيش السوري تعزيزات عسكرية نوعية إلى ريف إدلب الجنوبي والجنوبي الشرقي بهدف استكمال القضاء على وجود الجماعات الإرهابية في المنطقة منزوعة السلاح.

وقال مصدر ميداني لوكالة "سبوتنيك" الروسية، إن "التعزيزات العسكرية التي تم استقدامها وصلت إلى وحدات الجيش السوري على محاور ريف إدلب الجنوبي والجنوبي الشرقي".

وأشار إلى أن "التعزيزات تشمل معدات عسكرية وآليات وأسلحة نوعية سوف يتم استخدامها في الوقت المناسب".

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وأكد المصدر أن "هذه التعزيزات وصلت على مدار الأيام القليلة الأخيرة، وذلك في إطار استكمال الجيش السوري لعملياته العسكرية على محور ريف إدلب الجنوبي الشرقي".

وأضاف أن "احتمالات توسيع العمل العسكري واردة وكبيرة وقد تحدث في أي لحظة في مقابل التصعيد المستمر من قبل المجموعات المسلحة والتي تعمل على تعزيز مواقعها القريبة من الجبهات المواجهة لمواقع الجيش السوري في جنوب إدلب".

وخلال السنوات الماضية توصلت الحكومة السورية إلى تفاهمات من أجل تطهير مناطق مختلفة في البلاد مع عناصر تنظيم القاعدة تضمنت نقلهم إلى محافظة إدلب على الحدود مع تركيا.

وأوضح المصدر أن "وحدات الجيش السوري على أتم الجاهزية للتعامل مع أي طارئ قد تشهده الجبهات بريف إدلب خلال الفترة المقبلة.

ولفت إلى أنه "لا يمكن القبول ببقاء المجموعات المسلحة في المنطقة منزوعة السلاح وأن الجيش السوري معني في تحرير كامل محافظة إدلب من سيطرة التنظيمات الإرهابية".