عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخليج تتحدث عن مواقف الإمارات الثابتة تجاه الحق الفلسطيني

الجمعة 29 نوفمبر 2019

أبوظبي/ القدس - الخليج 365

قالت صحيفة خليجية، كما هو دأب الإمارات ومواقفها الثابتة تجاه الحق الفلسطيني الذي تعتبره مقدساً يستحق الذود عنه في كل الميادين والمحافل، باعتباره مسؤولية وطنية وقومية، كانت أمس كعادتها الصوت المدوي الذي يصدح بالحق والقوة، في الرسالة التي وجهها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة إلى السفير سيخ نيانج رئيس لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني حقوقه غير القابلة للتصرف، بمناسبة «اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني».



وأضافت صحيفة "الخليج" الصادرة اليوم الجمعة تابعها "الخليج 365" - "عندما تعلن الإمارات تضامنها مع الشعب الفلسطيني وحقه في تقرير مصيره. وعندما تدين اعتداءات «إسرائيل» ومحاولاتها تكريس احتلالها للأرض الفلسطينية. وعندما تجدد تأكيدها على أنه لا يمكن ترسيخ السلام العادل والشامل والدائم في المنطقة من دون تحقيق حل الدولتين وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، إنما تؤكد مواقف سبق أن أعلنتها والتزمت بها، وصارت من مسلمات وثوابت مواقفها تجاه أعدل قضية، هي فلسطين، قضيتها وقضية العرب الأولى، والهمّ الدائم الذي يشغل بالها ووجدانها.

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ومضت "في اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، وهو يتعرض لأبشع استعمار احتلالي عنصري، وأفظع مؤامرة في التاريخ المعاصر لتصفيته وتصفية قضيته وإهدار حقوقه الثابتة التي أقرها المجتمع الدولي والشرعية الدولية، فإن الإمارات تجدها مناسبة كي تجدد العهد بأن تبقى إلى جانب الشعب الفلسطيني حتى استرجاع حقوقه التاريخية وإقامة دولته الحرة المستقلة على أرضه.

وتابعت "وعندما تدعو الإمارات الأمم المتحدة لمواصلة جهودها ومساعيها في حشد الدعم المالي والإنمائي للتخفيف من الأوضاع الإنسانية والاقتصادية المتفاقمة في فلسطين، بما في ذلك دعم وكالة «أونروا»، من أجل تمكين الفلسطينيين من بناء مؤسساتهم الوطنية، فلأن الأمم المتحدة هي المؤسسة الشرعية الدولية المعنية بمتابعة حقوق الشعب الفلسطيني، وتأمين متطلباته الحياتية، وحقوقه السياسية بموجب قراراتها ذات الصلة، لئلا تظل القضية الفلسطينية رهينة المواقف الأمريكية العدائية المؤيدة للاحتلال، واستهدافها الدائم بالتصفية.

وأشارت إلى إن الأمم المتحدة هي في واقع الأمر الجهة الوحيدة المخولة تنفيذ قراراتها بشأن القضية الفلسطينية، خصوصاً ما يتعلق بالحل العادل والشامل والدائم، الذي من بين أسسه الانسحاب «الإسرائيلي» الكامل من الأرض العربية المحتلة حتى حدود الخامس من يونيو (حزيران) 1967، وقيام الدولة الفلسطينية كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشريف، وعودة الفلسطينيين إلى أرضهم وإزالة المستوطنات.

واختتمت "إن الإمارات لم تدخر وسعاً طوال سنوات الصراع مع الاحتلال «الإسرائيلي» في الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني، ودعمه وتوفير مستلزمات صموده، خصوصاً في هذه المرحلة التي تتعرض فيها قضيته لخطر التصفية. وهي في مناسبة يوم التضامن الدولي مع الشعب الفلسطيني تؤكد أن فلسطين سوف تبقى قضيتها ولن تتخلى عنها".