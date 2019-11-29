عدن - ياسمين عبد الله التهامي - صحيفة إماراتية: الإنسان في وطننا يحظى بكل الدعم والرعاية ويلقى الاهتمام اللازم

الجمعة 29 نوفمبر 2019

أبوظبي - الخليج 365

أكدت صحيفة خلجيية، أن الحياة الكريمة قاعدة راسخة في الإمارات، وفي الكثير من قواعد القانون الاتحادي، حرص المشرع الإماراتي على تأمينها بقوة القانون، وهو إذ أبدى حرصاً كبيراً على تنظيم العلاقة التعاقدية وتأمين حقوقها لجميع الأطراف بشكل عام وخلال فترة العمل، لكنه أيضاً أكد بوضوح وعبر جملة قوانين تأمين استمرار الحياة الكريمة للمتقاعدين وحفظ حقوقهم، لا بل ذهب بعيداً بحيث جعل منح شريحة من المتقاعدين الحد الأقصى البالغ 100% في حين كان المستحق قد أمضى 35 عاماً في العمل.



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وأكدت صحيفة "الوطن" الصادرة اليوم الجمعة تابعها "الخليج 365" أن هذه الميزات التي أكدتها الدولة وبتوجيهات القيادة الرشيدة يصعب توفرها في القوانين كافة ذات الصلة حول العالم، والمكرمة تضع في اعتبارها سنوات الخدمة بشكل تصاعدي بحيث يبدأ الارتفاع منذ بلوغ سنوات الخدمة الـ15 عاماً وصولاً إلى الحد الأقصى بإتمام 35 عاماً، فضلاً عن حساب نسبة نهاية الخدمة ومزايا ثانية في حالة تجاوزت سنوات الخدمة الـ35 عاماً، وهي تراعي السن القانونية المتعارف عليها بـ60 عاماً، فتكون الإمارات قد أضافت الكثير من الميزات التي ترسخ ضمان التقاعد المجدي سواء كتقدير لجهود الذين قضوا فترات طويلة من عمرهم في خدمة الوطن والالتزام بعملهم والمشاركة في المسيرة التنموية، أو من قبيل ما تؤمنه القيادة الرشيدة لجميع المواطنين من حياة كريمة منذ بدء حياة كل منهم .

وشددت على أن المزايا التي يؤمنها قانون الإمارات لشريحة هامة جداً من المجتمع، وتؤمن كل الخصال اللازمة للمتقاعدين خاصة في السن التي تعتبر بحاجة إلى الاهتمام والرعاية، ولاشك أن ما يرتبه القانون من مزايا تأمينية للمستحقين تزداد مع ارتفاع سنوات الخدمة وهذا يتم بشكل تلقائي ويوفر معاشاً ذا قيمة مرتفعة عند التقاعد.

وقالت في الختام إن الإنسان في وطننا يحظى بكل الدعم والرعاية ويلقى الاهتمام اللازم، ولاشك أن آصالة شعبنا ونظرة قيادتنا التي تضع دائماً الإنسان فوق كل اعتبار ودائماً تتصدر سعادة ورفاهية المواطن جميع الخطط والاستراتيجيات، بما فيها الأجيال القادمة.. أمنت كل ما يلزم للمتقاعدين، ووضعت في الاعتبار ضرورة تأمين مقومات الرفاهية للمستفيدين، فشريحة كبار المواطنين لها كل الاحترام والتقدير والبِر الذي تستحقه وينبع من خصال مجتمعنا وأصالته، التي تتميز بالتراحم والمحبة، وهذا كله تم دعمه بالمزيد من القوانين والتشريعات خاصة في القانون الاتحادي الذي أتى محدداً لجميع الحالات وواضعاً إياها في إطارها الواجب الذي يحدد الميزات تبعاً لمدة الخدمة ويؤكد من خلالها على ضرورة الاهتمام التام بشريحة قضت مدة طويلة من سنين عمرها في خدمة الوطن.