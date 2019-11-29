شكرا لقرائتكم هيثم زكي إلى الواجهة مجدداً.. النيابة تعلن اسم الوريث! ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - بعد الشائعات الأخيرة التي تحدّثت عن خلافات داخل الأسرة البعيدة للفنان الراحل هيثم أحمد زكي حول ما تركه من ميراث، قطعت نيابة شمال الجيزة لشؤون الأسرة، الخميس، الشك باليقين وأنهت الجدل بإعلانها الوريث الوحيد للفنان الشاب.

في التفاصيل، أكدت النيابة أن الأخ غير الشقيق رامي عز الدين عبد الله بركات، الذي كان يقيم بصفة دائمة في العاصمة البريطانية لندن بصحبة والده رجل الأعمال، هو الوريث الوحيد للراحل هيثم أحمد زكي.

كما أصدرت النيابة شهادة وراثة ووفاة بناء على الطلب المقدم من أخي الراحل، وأكدت انحصار تركته لما قالت إنه الوريث الشرعي، حيث يستحق رامي سدس تركته فرضا، وباقي التركة تعصيبا، وذلك لعدم وجود وارث ولا مستحق بناء على وصية واجبة.

عاش وحيداً ومات كذلك

يشار إلى أن موضوع الورث كان أثار جدلا كبيرا في الفترة الماضية مع حديث عن خلافات في العائلة بسبب هذا الأمر، فمن المعروف أن زكي عاش وحيداً ومات كذلك.

وانتهى الموضوع حين خرج محمد إبراهيم ابن عمة هيثم أحمد زكي بعد زج اسمه من بين المتهافتين على التركة، وأكد أن ما يتردد هو محض شائعات غير صحيحة، نافيا كل ما قيل حول وجود خلاف على الميراث.

كما أشار في حديث له تناقلته وسائل إعلام حينها إلى أن والدته منى عطية، وهي الشقيقة الكبرى للفنان الراحل أحمد زكي وأشقائها إلهام وإيمان ومحمد وصبري الذي توفي في سن صغيرة، تنازلوا عن نصيبهم في ميراث والدتهم رتيبة السيد محمد في تركة أحمد زكي إلى ابنه هيثم.

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هيثم أحمد زكي ووالده



مضمون التركة

في السياق نفسه أوضح أن التركة كانت عبارة عن شقة في منطقة المهندسين، وأخرى في الهرم، وشركة إنتاج سينمائي في أكتوبر شراكة بينه وبين الفنان التشكيلي سمير عبد المنعم وسيارتين، وأن هذه الممتلكات ظلت في حوزة الراحل هيثم حتى وفاته.

ولفت إبراهيم إلى أن هناك ميثاق شرف بين الأسرة وبين الفنان الراحل بألا يخرج أحد من الأسرة للحديث إلى وسائل الإعلام، وقال: "احترمنا هذا الميثاق على مدار 14 عاما، لكن اضطررنا للحديث في هذا التوقيت بعد التشويه الذي طالنا منذ رحيل هيثم أحمد زكي، إحنا كشباب ليس لنا ذنب في كل هذا التشويه".

عاد وأكد ابن عمة هيثم أنه لا حق للعائلة بميراث الراحل شرعاً، منوّهاً بأنهم وللتأكيد قاموا بإرسال استفسارات إلى رئيس لجنة الفتوى في الأزهر لمعرفة لمن يؤول ميراث الراحل، وجاء الرد الرسمي أن الوريث الوحيد هو رامي عز الدين الأخ غير الشقيق لهيثم.

ابن أحمد زكي وهالة فؤاد

يشار إلى أن هيثم زكي من مواليد العام 1984، وهو نجل الفنان الراحل أحمد زكي من زوجته الفنانة هالة فؤاد، بدأ مشواره الفني عام 2006 عندما استكمل ما تبقى من مشاهد فيلم "حليم" بعد رحيل والده الذي كان بطلا للفيلم.

مع والدته

كما شارك في عدة أعمال فنية، حيث أدى دور البطولة في فيلم "البلياتشو"، ثم شارك في مسلسلات الجماعة ودوران شبرا وكلبش 2 وعلامة استفهام في رمضان الماضي، والذي يعد آخر أعماله.

إلى ذلك أظهرت التحقيقات أنه عثر على جثة الفنان ملقاة وهو بكامل ملابسه بالقرب من دورة مياه شقته، كما وجدت كامل متعلقاته في الشقة، وتم التأكد من سلامة منافذها.

ورجحت التحقيقات أن يكون الفنان قد لفظ أنفاسه الأخيرة قبل 20 ساعة من العثور على جثته، وهي المدة التي تبدأ من لحظة مشاهدة رجل الأمن بالمجمع السكني له وهو يصعد شقته وحتى لحظة العثور على جثته صباح اليوم التالي.