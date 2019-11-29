سلطات أميركا دعت كوريا الشمالية لتجنب الاستفزازات بعد تقارير عن إطلاقها قذيفتين

دعت السلطات الاميركية كوريا الشمالية إلى "تجنّب الاستفزازات والامتثال للالتزامات المنبثقة عن قرارات ​مجلس الأمن​ الدوليّ والعودة للمفاوضات لتحقيق نزع ​السلاح النووي​ بالكامل وذلك بعد ​تقارير​ عن اطلاف قذيفتَين لم تحدّد طبيعتهما.

والإعلان المقتضب الصادر عن هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية أفاد ان ​بيونغ يانغ​ أطلقت قذيفتين شرقا من إقليم هامغيونغ الجنوبي سقطتا في بحر ​اليابان​ المعروف أيضا باسم البحر الشرقي.