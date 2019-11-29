سلطات أميركا دعت كوريا الشمالية لتجنب الاستفزازات بعد تقارير عن إطلاقها قذيفتين

دعت السلطات الاميركية كوريا الشمالية إلى "تجنّب الاستفزازات والامتثال للالتزامات المنبثقة عن قرارات مجلس الأمن الدوليّ والعودة للمفاوضات لتحقيق نزع السلاح النووي بالكامل وذلك بعد تقارير عن اطلاف قذيفتَين لم تحدّد طبيعتهما.
والإعلان المقتضب الصادر عن هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية أفاد ان بيونغ يانغ أطلقت قذيفتين شرقا من إقليم هامغيونغ الجنوبي سقطتا في بحر اليابان المعروف أيضا باسم البحر الشرقي.
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