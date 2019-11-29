استمرار الحريق الهائل بولاية تكساس الأميركية لليوم الثاني

استمر حريق كبير في مصنع للبتروكيميائيات بولاية ​تكساس​ الأميركية لليوم الثاني على التوالي بينما لا يزال نحو 60 ألف شخص اضطروا لإخلاء منازلهم غير قادرين على العودة إليها.

وأدى الانفجار الذي وقع داخل عمود التقطير بمنشأة تابعة لمجموعة (تي.بي.سي) لإنتاج الكيميائياتت في بورت نيتشيس بولاية تكساس إلى إصابة ثلاثة عمال وتشكل عمود من أدخنة المواد الكيميائية السامة لمسافة كيلومترات، بحسب "​رويترز​".