الحوثيون: إسقاط طائرة اباتشي سعودية بصاروخ ارض جو بتقنية جديدة

اعلن المتحدث باسم ​القوات المسلحة​ اليمنية العميد يحيى سريع ان الدفاعات الجوية اليمنية تتمكن من إسقاط ​طائرة​ اباتشي سعودية ب​صاروخ​ ارض جو بتقنية جديدة سنكشف عنها لاحقا، وقد تم إسقاطها صباح اليوم في منطقة مجازة قبالة عسير اثناء قيامها باعمال عدائية ومقتل طاقمها المكون من اثنين سعوديين واحترقت بالكامل.

واعلن سريع في بيان له، ان "العملية موثقة بالصوت والصورة بعدسة الاعلام الحربي، واشار الى ان "القوات المسلحة تؤكد ان الاقتراب من الاجواء اليمنية محظور ولن تكون مكانا للنزهه لأحد، وانها ستتصدى لكل محاولات الاعداء حتى تصل الى حماية الاجواء اليمنية بشكل كامل بإذن الله تعالى".