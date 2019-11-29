اعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع ان الدفاعات الجوية اليمنية تتمكن من إسقاط طائرة اباتشي سعودية بصاروخ ارض جو بتقنية جديدة سنكشف عنها لاحقا، وقد تم إسقاطها صباح اليوم في منطقة مجازة قبالة عسير اثناء قيامها باعمال عدائية ومقتل طاقمها المكون من اثنين سعوديين واحترقت بالكامل.
واعلن سريع في بيان له، ان "العملية موثقة بالصوت والصورة بعدسة الاعلام الحربي، واشار الى ان "القوات المسلحة تؤكد ان الاقتراب من الاجواء اليمنية محظور ولن تكون مكانا للنزهه لأحد، وانها ستتصدى لكل محاولات الاعداء حتى تصل الى حماية الاجواء اليمنية بشكل كامل بإذن الله تعالى".
كانت هذه تفاصيل خبر الحوثيون: إسقاط طائرة اباتشي سعودية بصاروخ ارض جو بتقنية جديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.