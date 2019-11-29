وهاب: لا يحق لريمون رحمة رفع دعوى على بنك البحر المتوسط

اعتبر رئيس ​حزب التوحيد العربي​ الوزير السابق ​وئام وهاب​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي انه "لا يحق لريمون رحمة رفع دعوى على ​بنك البحر المتوسط​ لأن المليار ​دولار​ المهربة من أموال البرزاني المنهوبة من ​العراق​ بإسم شركة وهمية إلى ​لبنان​ تخضع لقانون تبييض الأموال"، مطالبا "​القضاء​ بالتحرك ووضع يده على العملية وحجز هذا المبلغ المشكوك به".

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