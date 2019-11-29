أبو شقرا: حين تحل أزمة الدولار لن يكون لدينا مشكلة مع احد

لفت ممثّل شركات موزعي المحروقات فادي أبو شقرا في حديث إذاعي إلى انه "اتخذنا قرار الاضراب بعد ان افلست محطات وهناك وجع كبير في القطاع".
وأوضح أنه "تراجعنا عن الاضراب مرتين بسبب وعد المسؤولين، وتبين ان وعدهم كان كاذبأً، ونحن ندفع 85% باللبناني و15% بالدولار واليوم لا سعر رسمي للدولار وحين تحل أزمة الدولار لن يكون لدينا مشكلة مع احد".
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