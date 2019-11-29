المحامي نصرالله: من يريد محاربة الفساد عليه ايضا ان يوقف الفساد المقونن

اعتبر القيادي السابق في ​التيار الوطني الحر​ المحامي ​انطوان نصرالله​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي ان "من يريد ​محاربة الفساد​ عليه ايضا ان يوقف الفساد المقونن سواء عبر قوانين لا تنفذ او مراسيم صادرة عن ​مجلس الوزراء​ تشجع على الهدر وعلى سرقة اموالنا والامثلة كثيرة".

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