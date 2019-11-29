اتهمت 3 نساء سفير واشنطن لدى الاتحاد الأوروبي، غوردون سوندلاند، بالإقدام على سلوك جنسي غير لائق بحقهن، بعد أسبوع من إدلائه بشهادته في الكونغرس في إطار تحقيق يهدف لعزل ترامب.
وقالت النساء الثلاث في مقال نشره موقع "بروبابليكا" ومجلة "بورتلاند مانثلي" أمس الأربعاء إن سوندلاند، سفير الولايات المتحدة في الاتحاد الأوروبي، والشاهد الرئيسي في التحقيق، انتقم منهن مهنيا بعد أن رفضنه جنسيا.
وأكدت إحداهن أنها قابلت سوندلاند، الذي يملك مجموعة فنادق، قبل 16عاما لتطلب منه الاستثمار في أحد مشاريعه. أما الثانية فكانت تعمل في شركة تأمين يربطها به عقد عمل، بينما كانت المرأة الثالثة تبحث عن وظيفة.
وادعت النساء الثلاث بأنه حاول تقبيلهن بالقوة ولمسهن بين عامي 2003 و 2008.
ونفى سوندلاند هذه الادعاءات، قائلا إن "هذه المزاعم الخاطئة حول حصول لمس وتقبيل بالقوة، ملفقة ومنسقة لدوافع سياسية".
وأشار في 20 نوفمبر بشكل مباشر إلى تورط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مخطط لإجبار اوكرانيا على التحقيق بشأن منافسه السياسي جو بايدن، وذلك في شهادة مدوية نقلها التلفزيون في جلسة استماع للتحقيق الهادف لعزل ترامب.
وقال إنه نفذ أوامر ترامب لعقد صفقة مع أوكرانيا للتحقيق بشأن بايدن مقابل تنظيم قمة بين ترامب ورئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي في البيت الأبيض.
المصدر: أ ف ب
كانت هذه تفاصيل خبر اتهامات جنسية تلاحق الشاهد الرئيسي في تحقيق عزل ترامب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.