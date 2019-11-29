شكرا لقرائتكم خبر عن النائب مصطفى سالم: "المالية" خصصت 3 ملايين جنيه لصيانة مساجد طهطا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق الدكتور محمد معيط وزير المالية على تعزيز البند المالى لصالح مديرية الأوقاف بمحافظة سوهاج بمبلغ 3 ملايين جنيها اعتمادا إضافيا لصيانة عدد من مساجد مدينة وقرى ونجوع طهطا.

يأتى ذلك بناء على طلب النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة نائب طهطا بسوهاج والمقدم لوزير المالية بعد تكرار شكوى مواطنى طهطا من سوء حالة عدد من المساجد واحتياجها الشديد لاعمال صيانة و تجديد لاستمرار تقديم دورها الدعوى و الدينى والتنويرى الهام.

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يذكر أن نائب طهطا مصطفى سالم كان قد حصل على اعتمادات مالية إضافية لصالح وزارة الأوقاف من وزارتى المالية والتخطيط قدرها 16 مليون جنيه منها 10 مليون احلال وتجديد مساجد و 6 مليون جنيه لصيانة المساجد بخلاف ما تم إدراجه بموافقة الوزارة لصالح مساجد مركز و مدينة طهطا وقراها ضمن الخطة الاستثمارية العادية للوزارة.



