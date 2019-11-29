وفاة رئيس وزراء اليابان الأسبق ناكاسوني عن أكثر من مائة عام

أُعلِن، اليوم الجمعة، في طوكيو عن وفاة رئيس الوزراء الياباني الأسبق ياسوهيرو ناكاسوني عن عمر بلغ مائة عام وعاما.

اشتهر ناكاسوني، الذي تولى رئاسة الوزراء بين 1982 و1987، على الساحة الدولية بصداقته مع الرئيس الأميركي الراحل رونالد ريجان. وفي الداخل، حارب البيروقراطيين لإجراء إصلاحات شاملة.

من هذه الإصلاحات خصخصة السكك الحديدية والاتصالات وصناعة التبغ.

إلا أن ناكاسوني لم يتمكن من تحقيق حلمه في مراجعة قانون بلاده السلمي بهدف إزالة الغموض واللبس عن وضع الجيش الياباني وتعزيز دوره الدولي.

في عام 1983، أصبح أول رئيس وزراء ياباني يقوم بزيارة رسمية إلى كوريا الجنوبية، مصلحا العلاقات مع بلد استعمرته اليابان من 1910 إلى 1945.

كان ناكاسوني من زعماء الحزب الديمقراطي الحر.

ولد في منطقة تاكاساكي الجبلية بشمال غربي طوكيو في 27 مايو ? ?1918لأب ثري يعمل في تجارة الأخشاب. وتخرج من جامعة طوكيو قبل أن يعمل في وزارة الداخلية عام 1941.

انضم لإدارة شرطة طوكيو بعد استسلام اليابان في الحرب العالمية الثانية عام 1945. ولديه ابنتان وابن يعمل في مجال السياسة يدعى هيروفومي.

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