2.17 مليار درهم رقم معاملات “مرسى ماروك” بفضل ارتفاع حركة الحاويات

على غرار أداء السنة الماضية الذي تميز بتحقيق نموا في رقم معاملاتها، ليصل إلى 2.74 مليار درهم، تمكنت شركة مرسى ماروك من تسجيل زيادة في رقم المعاملات إلى حدود نهاية شتنبر الماضي بنسبة 7 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية، حيث بلغ ما قيمته 2.17 مليار درهم، مقابل 2.02 مليار درهم في الفترة نفسها من سنة 2018.

وحسب بيان الأداء المالي الذي نشرته الشركة المتخصصة في تشغيل المحطات وأرصفة الموانئ على موقع بورصة الدار البيضاء، فقد ارتفع حجم الرواج الإجمالي الموطد خلال الفترة الممتدة بين يناير وشتنبر الماضي إلى 28.3 مليون طن مقابل 27.4 مليون طن في الفترة نفسها من السنة الماضية، ما يمثل زيادة قدرها 3 في المائة.

إلى ذلك ارتفعت حركة الحاويات بنسبة 10 في المائة مقارنة مع سنة 2018، كما ارتفع رواج البضائع والمواد الصلبة بنسبة 1.3 في المائة، مستفيدا بالأساس من نمو عمليات نقل الفحم الموجه إلى المحطة الكهربائية لآسفي، مقابل تراجع في رواج الأسمدة وخبث المعادن “الكلينكر”.

وعلى مستوى الديون الصافية، فقد انتقلت من ناقص 33 مليون درهم قبل سنة إلى 22 مليون درهم، ضمنها 934 مليون درهم كديون تمويل، و912 مليون درهم كموجودات.

الأرقام تشير أيضا إلى أنه على مستوى أداء الفصل الثالث من السنة، استقر رقم المعاملات عند 729 مليون درهم، بنمو قدره 14 في المائة عن مستواه خلال الربع الثالث من سنة 2018، حيث كان عند مستوى 637 مليون درهم.

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وحسب الشركة، فقد سجل الرواج الإجمالي الموطد نموا بواقع 4 في المائة منتقلا من 8.8 مليون طن في الربع الثالث من 2018 إلى 9.2 مليون طن في الربع الثالث من هذه السنة.

بدورها تمكنت شركة “صوديب” فرع الشركة من زيادة رقم معاملاتها عند نهاية شتنبر الماضي إلى 1.74 مليار درهم، بنمو قدره 5 في المائة على أساس سنوي، حيث كان مستواه السنة الماضية في حدود 1.66 مليار درهم.

وبلغت الاستثمارات المخصصة من طرف الشركة التابعة 408 مليون درهم، وتهم أساسا المساهمة في رأسمال فرعها “طنجة أليانس” بمبلغ 282 مليون درهم، فضلا عن مختلف تجهيزات الاستغلال بميناء الدار البيضاء.

للإشارة تمكنت الشركة السنة الماضية من تحقيق نمو في رقم معاملاتها، ليصل إلى 2.74 مليار درهم. وارتفعت حركة الحاويات خلال 2018 مع تسجيل زيادة في حركة المرور الإجمالية والتي بلغت 36.5 مليون طن، ليسجل في هذا الاتجاه نموا قدره 1.1 في المائة، مقارنة مع ما سُجل برسم السنة التي قبلها. 6