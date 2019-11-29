بالفيديو.. ترامب يقدم الطعام للجنود في أفغانستان

الجمعة 29 نوفمبر 2019

التقطت عدسات الكاميرات خلال زيارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، المفاجئة لأفغانستان في زيارة غير معلنة للاحتفال بعيد الشكر مع الجنود الأمريكيين في قاعدة باغرام الجوية قرب كابل، لقطات فريدة من نوعها.



وظهر ترامب وهو يقف خلف منصة تقديم الطعام مع بعض القادة العسكريين لتقديم الوجبات للجنود الأمريكيين.

وخلال الزيارة، قدم ترامب الديك الرومي للجنود في مقصف القاعدة، والتقط الصور معهم وألقى خطابا في مرآب القاعدة والتقى الرئيس الأفغاني أشرف غني.

ولا يزال نحو 13 ألف جندي أمريكي ينتشرون في أفغانستان، بعد 18 عاما على غزو أمريكي في أعقاب هجمات 11 سبتمبر 2001.

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وقال ترامب إن الولايات المتحدة استأنفت المحادثات مع حركة طالبان المتمردة.

وأضاف أن "طالبان تريد إبرام اتفاق ونحن نلتقي معهم ونقول إنه لا بد من وقف لإطلاق النار وهم لم يرغبوا في وقف إطلاق النار، وهم الآن يريدون وقفا لإطلاق النار".