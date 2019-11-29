كشف محافظ واسط محمد جميل المياحي، الجمعة، عن تقديمه مطالب محافظته الى مجلس الوزراء منذ تشرين الاول الماضي دون رد، فيما أكد ان المحافظة لاتحتاج الى اجراءات امنية وقيادات عسكرية.
وقال المياحي في بيان، اطلعت عليه الخليج 365، "نؤكد على أن الناس تحتاج إلى حلول واقعية لمطالبها الحقة"، مبينا أنه "من تاريخ 8 تشرين اول 2019 قدمنا مطالب واسط لمجلس الوزراء ولم يصلنا شيء منها لغاية الان".
واضاف أن "محافظتنا لا تحتاج إلى إجراءات أمنية وقيادات عسكرية"، مؤكدا أن "شرطة واسط قادرة على حفظ الامن والاستقرار، وحالة التعاون والانسجام مابين الاجهزة الامنية والمتظاهرين كبيرة جدا".
واضاف أن "محافظتنا لا تحتاج إلى إجراءات أمنية وقيادات عسكرية"، مؤكدا أن "شرطة واسط قادرة على حفظ الامن والاستقرار، وحالة التعاون والانسجام مابين الاجهزة الامنية والمتظاهرين كبيرة جدا".
ودعا المياحي "شباب واسط الغيارى لحملة تبرع بالدم للوقوف مع اخوتهم شباب ذي قار الجرحى والمصابين من المتظاهرين والاجهزة الامنية"، مقدما شكره للمتظاهرين السلميين".
كانت هذه تفاصيل خبر محافظ واسط: قدمنا مطالبنا لمجلس الوزراء منذ 8 تشرين الاول ولم يصلنا شيء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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