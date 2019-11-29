نائب محافظ النجف يستقيل منصبه ويرى أن 'لاحل مع هذه الحكومة'

أعلن محافظ النجف طلال بلال، الجمعة استقالته من منصبه احتجاجا على الاجراءات الحكومية بعد سقوط شهداء وجرحى بالمحافظة، فيما اعتبر أن "لاحل مع هذه الحكومة".
وأضاف ان "ماحصل في محافظة النجف تسيل له العيون دماً"، مشيرا الى أن "دماء عام 1991 التي كنا ننتظرها ان تجف حين كنا نطالب بوطن ايضا، قد اثاروها اليوم".
وتابع قائلا "جئنا الى هذه الحكومة ونحن نأمل ان نكون جزءا من الحل"، مضيفا أن "الحقيقة اظهرت ان لاحل مع هذه الحكومة".
واكد أنه "تضامنا مع ابناء الشعب العراقي اعلن استقالتي من منصبي".
ويعد بلال ثاني مسؤول محلي يقدم استقالته بعد الاحداث الدامية التي شهدتها عدد من مناطق البلاد بينها محافظتي النجف وذي قار، اذ اعلن محافظ الاخيرة عادل الدخيلي، أمس الخميس، استقالته من منصبه، وجدد المطالبة باجراء تحقيق فوري شامل وموسع لكشف كل التفاصيل التي رافقت تلك الاحداث.
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