الحكومة الكندية تشجب العنف غير المبرر ضد المتظاهرين في العراق

وحثت الخارجية الكندية في بيان ، اطلعت عليه الخليج 365، جميع الأطراف في العراق إلى ضبط النفس والامتناع عن العنف، مؤكدة دعمها للعراق من أجل تحقيق الاستقرار والإزدهار والأمن، وللشعب العراقي وحقه في الاحتجاج وحرية التعبير.وطالبت كندا بإجراء حوار لتعزيز الإصلاحات السياسية والاقتصادية وضمان مستقبل أفضل لجميع العراقيين، مجددة تأكيدها العمل عن كثب مع حلفائها لمتابعة الموقف ولعب دور بناء.

كما اوضح البيان أن حكومة كندا تدعم شعب العراق بكافة اطيافه وتشجب العنف غير المبرر ضد المتظاهرين حيث ان هذا الشعب يستحق الاستقرار والازدهار والأمن، ويجب العمل على حماية حقوقه الإنسانية والديمقراطية - بما في ذلك الحق في التظاهرات والاحتجاجات وحرية التعبير.



ودعت حكومة كندا الى ضرورة الاسراع في الإصلاحات السياسية والاقتصادية وضمان مستقبل أفضل لجميع العراقيين.

واكدت الحكومة الكندية انها سوف تواصل العمل والمراقبة عن كثب مع حلفائنا وشركائنا لمتابعة الموقف ولعب دور بناء لدعم تلك الاصلاحات.

