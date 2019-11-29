أحكام قاسية لمدبري هجوم إرهابي في أستراليا عام 2016

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وكالة الأنباء الألمانيةالجمعة 2019/11/29 08:20 ص بتوقيت أبوظبي
عناصر من الشرطة الأسترالية- أرشيفية
قضت محكمة أسترالية، الجمعة، بمعاقبة رجلين خططا لهجوم إرهابي في يوم عيد الميلاد "الكريسماس" عام 2016 في ملبورن، ثاني أكبر مدينة أسترالية من حيث عدد السكان، بالسجن مدة 28 عاما على الأقل.
وحكمت المحكمة العليا في ولاية فيكتوريا الأسترالية بأن أحمد محمد، 27 عامًا، وعبد الله الشعراني، 29 عامًا، كانا يعتزمان قطع رؤوس الناس وتفجير قنابل في "فيدريشن سكوير"- الميدان الاتحادي- بوسط مدينة ملبورن.
كما قضت المحكمة بسجن رجل ثالث، يدعى حمزة عباس، يبلغ من العمر 24 عاماً، الذي كان على صلة بالمخطط، لمدة 16 عامًا.
وأفادت وسائل إعلام محلية أنه خلال المحاكمة المطولة، سمعت المحكمة أن الرجال اشتروا سواطير ومواد لصنع القنابل وحاولوا الحصول على أسلحة.
وفي حيثيات الحكم، وصف كريستوفر بيل قاضي المحكمة العليا مخطط 2016 بأنه "اعتداء على القيم الأساسية لمجتمعنا"، حسبما ذكرت هيئة الإذاعة الأسترالية.
وخلال جلسة الاستماع، قال محمد، الذي جاء في طفولته إلى أستراليا من مصر، للمحكمة إنه انضم إلى المخطط لأنه يعتقد أن تنظيم"داعش" كان رائعا.
وأخبر محمد المحكمة أنه الآن يكره تنظيم داعش.
ويقضي رجل رابع، يدعى إبراهيم عباس، يبلغ 25 عاماً، وهو شقيق حمزة، بالفعل عقوبة السجن لمدة 24 عامًا لقيادته للمخطط. وشملت خطته ارتداء شقيقه لسترة ناسفة.
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