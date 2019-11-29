واشنطن تدعو كوريا الشمالية لـ"تجنب الاستفزازات"

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وكالة الأنباء الفرنسية AFPالجمعة 2019/11/29 08:50 ص بتوقيت أبوظبي
الرئيس الأمريكي وزعيم كوريا الشمالية - أرشيفية
دعت واشنطن بيونج يانج إلى "تجنّب الاستفزازات والامتثال للالتزامات المنبثقة عن قرارات مجلس الأمن الدوليّ" وذلك بعد إعلان سيؤول أنّ كوريا الشماليّة أطلقت الخميس "قذيفتَين لم تحدّد طبيعتهما".
وتزامنت عمليّة الإطلاق الجديدة مع عطلة عيد الشّكر في الولايات المتّحدة، فيما لا تزال المحادثات النوويّة بين بيونج يانج وواشنطن مجمّدة.
والإعلان المقتضب الصادر عن هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية أفاد أن بيونج يانج أطلقت قذيفتين شرقا من إقليم هامغيونج الجنوبي سقطتا في بحر اليابان المعروف أيضا باسم البحر الشرقي.
وقالت وزارة الخارجيّة الأمريكيّة في بيان إنّها "على عِلم بالتقارير" المتعلّقة بعمليّة إطلاق القذيفتين.
ودعا البيان بيونج يانج إلى "تجنّب الاستفزازات والامتثال للالتزامات المنبثقة عن قرارات مجلس الأمن الدوليّ والى العودة للمفاوضات لتحقيق نزع السلاح النووي بالكامل".
وأتى إطلاق القذيفتين قبل يوم من ذكرى مرور سنتين على أول تجربة لصاروخ بالستي عابر للقارات من نوع هواسونغ-15 والذي يقول محللون أنه قادر على بلوغ كل البر الأمريكي.
وقد أعلن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي أن اطلاق القذيفتين الخميس هو الأحدث في سلسلة انتهاكات تقوم بها كوريا الشمالية.
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