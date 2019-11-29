عدن - ياسمين عبد الله التهامي - البرلمان الأوروبي يوافق على زيادة واردات اللحوم من أمريكا

الجمعة 29 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

وافق البرلمان الأوروبي، الخميس، على زيادة واردات لحوم الأبقار من الولايات المتحدة إلى الاتحاد الأوروبي.



وبأغلبية 457 صوتا ضد 140 صوتا وامتناع 71 عضوا عن التصويت، أيد المشرعون خطة تسمح للمزارعين الأمريكيين بحصة أكبر من الحصة الحالية البالغة 45 ألف طن بدءا من عام 2020.

Advertisements

وكان يواخيم روكفيد، رئيس جمعية المزارعين الألمان، قد انتقد الاتفاقية المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، والتي تفتح الباب أمام مزيد من واردات لحوم الأبقار الأمريكية إلى أوروبا.

وقال روكفيد: "سواء كانت اتفاقية ميركوسور (السوق المشتركة لأمريكا اللاتينية أو السوق الجنوبية المشتركة) أو كانت هذه الاتفاقية مع الولايات المتحدة، فإن الاتحاد الأوروبي آخذ على نحو متزايد في القيام بتنازلات على حساب المزارعين الأوروبيين".

وكانت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد نجحت في يونيو/حزيران الماضي في زيادة حصة المزارعين الأمريكيين من سوق اللحوم في الاتحاد الأوروبي، بعد أن أقنع الاتحاد أستراليا والأرجنتين وأوروجواي بالإلغاء التدريجي بالتنازل عن أجزاء من حصص تصدير لحومها إلى الاتحاد.

وفي ذات الشهر أعلن الاتحاد الأوروبي أنه توصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة لزيادة وارداته من اللحم البقري الخالي من الهرمونات من المزارعين الأمريكيين.