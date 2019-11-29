لقاء بين الحكومة والنقابات في تشيلي لمحاولة الخروج من الازمة

عقدت الحكومة التشيليّة اجتماعًا هو الأوّل مع النّقابات في محاولة لإيجاد حلّ للأزمة الاجتماعيّة المتواصلة منذ أكثر من أربعين يومًا والتي تُثير قلق الأسواق.
ويُطالب المتظاهرون حكومة الرئيس المحافظ سيباستيان بينييرا بزيادة الحد الأدنى للأجور. وتطالب النقابات بأن يرتفع الحد الأدنى للأجر من 301000 بيزو (400 دولار) إلى 500 ألف بيزو على الأقل (625 دولارًا).
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