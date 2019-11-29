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لقاء بين الحكومة والنقابات في تشيلي لمحاولة الخروج من الازمة

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عقدت ​الحكومة​ التشيليّة اجتماعًا هو الأوّل مع النّقابات في محاولة لإيجاد حلّ للأزمة الاجتماعيّة المتواصلة منذ أكثر من أربعين يومًا والتي تُثير قلق الأسواق.

ويُطالب المتظاهرون حكومة الرئيس المحافظ سيباستيان بينييرا بزيادة الحد الأدنى للأجور. وتطالب النقابات بأن يرتفع الحد الأدنى للأجر من 301000 بيزو (400 ​دولار​) إلى 500 ألف بيزو على الأقل (625 دولارًا).

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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