فياض: أدعو الحراكيين الاصليين الى تصويب شعاراتهم

رأى عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب ​علي فياض​ أنه "يجب ان يكون شعار ​المحتجين​ بدلا عن "كلن يعني كلن"، الفاسدون كلن يعني كلن"، مشيراً الى انه "لا يمكن التعاطي مع الحراك على انه لبنة واحدة".

وفي حديث تلفزيوني له، أوضح فياض "انني أدعو الحراكيين الاصليين الى تصويب شعاراتهم"، متسائلاً "ما الذي يمنعهم من تركيز المعركة على ​الفساد​؟ والمطالبة ب​حكومة​ تكنوسياسية؟".

ولفت الى أنه "اذا أرادوا أن يميزوا انفسهم عن القوى المنظمة وأصحاب الاجندات السياسية ذات الخبرة أن يركزوا هذه الشعارات"، مشيراً الى أنه "اذا اردنا الحديث بالاصول هناك من يتحمل مسؤولية الازمة احد أكثر من احد، البلد كله وبكل مناطقه بطور الازمة الاقتصادية".

وأوضح فياض ان "من لديهم رساميل حالتهم أصعب من حالة الفقراء، والآن على المستوى الطبقي لم تعد الازمة قاهرة وساحة للقفراء فقط".

ورأى أن "الانهيار وصلنا اليه، ولكن لا نريد ان نصل للانهيار الشامل، ف​لبنان​ ليس ​اليونان​، اليونان يسنده الاتحاد الاوربي، والمجتمع فيه متماسك، لا حساسيات لديه كالموجودة في لبنان".