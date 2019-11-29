سميرالخطيب: كل الأمور تسير في الاتجاه الصحيح بعدما ازيلت كل التحفظات

أكّد المهندس ​سمير الخطيب​ في حديث صحفي، ان كل الأمور تسير في الاتجاه الصحيح، بعدما ازيلت كل التحفظات، وأوضح ان اجتماعه مع رئيس حكومة تصريف الاعمال ​سعد الحريري​ اتسم بالايجابية الكاملة، والبيان الذي "أصدره من ​بيت الوسط​ خير تعبير عن موقف الحريري من مسألة ترشيحي ل​تشكيل الحكومة​ ​الجديدة​".

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