مصادر للجمهورية: موضوع الاستشارات الملزمة ما زال معلّقاً حتى إشعار آخر

اشارت مصادر معنية ب​الاتصالات​ لصحيفة "الجمهورية" حتى الآن لا شيء محسوماً، ولا حديث عن تقدّم جدي على الصعيد الحكومي، ولا على صعيد الأسماء المتداولة ل​رئاسة الحكومة​"، لافتة الى ان "موضوع الاستشارات الملزمة ما زال معلّقاً حتى إشعار آخر، خصوصاً انّ الأمور لم تتبلور حتى الآن".

ولفتت الى أن "الاستشارات في حال تم تحديدها حالياً، فإنها ستصطدم بواقع انّ النواب الذين سيشاركون فيها لا يعرفون من سيسمّون، خصوصاً ان ليس هناك من اسم نهائي في نادي المرشحين لرئاسة الحكومة. وبالتالي، لو تم تحديد موعد الاستشارات في هذه الاجواء، فستكون مضيعة للوقت"، مؤكدة ان "الكرة الآن هي في ملعب رئيس الحكومة ​سعد الحريري​ إمّا ان يقبل ان يعود شخصياً الى رئاسة الحكومة وتتوقف المراوحة الراهنة، وامّا ان يقبل بشخصية لرئاسة الحكومة يدعمها سياسياً ويمنحها الغطاء السني".