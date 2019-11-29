شقير: لا يختلف اثنان على نزاهة ميقاتي وأخلاقه هو وشقيقه طه

اشار وزير الاتصالات في حكومة تصريف الاعمال ​محمد شقير​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى انه "بغض النظر عن الالتقاء أو الاختلاف بال​سياسة​ مع رئيس ​الحكومة​ الاسبق ​نجيب ميقاتي​، لكن لا يختلف اثنان على نزاهته وأخلاقه هو وشقيقه طه، التي يحاولون تشويهها عبر حملة مغرضة لأهداف سياسية رخيصة، وهذا ما نرفضه جملة وتفصيلا".

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