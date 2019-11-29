أبو الحسن: لإعلان حالة طوارئ صحية

سأل عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب هادي أبو الحسن "هل تعلمون أن العديد من مرضى غسل الكلي ينتابهم القلق بسبب تخفيض عدد جلساتهم الأسبوعية فيما هم بحاجة للإطمئنان والأمان ؟هل تعلمون بأن هناك مرضى يأنّون من الألم بسبب نقص المستلزمات الطبية لإجراء عمليات جراحية طارئة ؟ هل تعلمون حجم النقص الكبير في بعض الأدوية ؟".
ورأى في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي انه "لذلك أصبح من الضروري إعلان حالة طوارئ صحية تضع حلاً حاسماً لهذه الأزمة التي تنذر بكارثة صحية حقيقية ، فنحن لا نهوّل بل ندرك الواقع المرير بدقة ، انه أمرٌ برسم الرؤساء والوزراء المعنيين وحاكم مصرف لبنان. صحة المريض وإطمئنانه وكرامته قبل السياسة وفنونها ، المطلوب المبادرة فوراً اليوم قبل الغد".
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