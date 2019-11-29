أبو الحسن: لإعلان حالة طوارئ صحية

سأل عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب ​هادي أبو الحسن​ "هل تعلمون أن العديد من مرضى غسل الكلي ينتابهم القلق بسبب تخفيض عدد جلساتهم الأسبوعية فيما هم بحاجة للإطمئنان والأمان ؟هل تعلمون بأن هناك مرضى يأنّون من الألم بسبب نقص ​المستلزمات الطبية​ لإجراء عمليات جراحية طارئة ؟ هل تعلمون حجم النقص الكبير في بعض ​الأدوية​ ؟".

ورأى في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي انه "لذلك أصبح من الضروري إعلان حالة طوارئ صحية تضع حلاً حاسماً لهذه ​الأزمة​ التي تنذر بكارثة صحية حقيقية ، فنحن لا نهوّل بل ندرك الواقع المرير بدقة ، انه أمرٌ برسم الرؤساء والوزراء المعنيين وحاكم ​مصرف لبنان​. صحة المريض وإطمئنانه وكرامته قبل ال​سياسة​ وفنونها ، المطلوب المبادرة فوراً اليوم قبل الغد".

