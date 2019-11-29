شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ علوم سياسية: أبواق الإخوان روجت لانتعاش اقتصاد تركيا رغم انهياره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور طارق فهمى، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن جماعة الإخوان تسعى بشتى السبل للترويج لخرافات حول الأوضاع فى تركيا والزعم بأن الاقتصاد التركى ينتعش رغم كل البيانات الرسمية التى تؤكد انهيار الاقتصاد التركى.

وأضاف أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن الوضع الاقتصادي الراهن لتركيا والترويج لخرافة الانتعاش الاقتصادي غير صحيحة حيث إن الإخوان يعمدون الى تزوير الحقائق وتلوين المعطيات الراهنة بل ونشر معلومات مضللة وغير صحيحة عما يجري في تركيا .

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وتابع الدكتور طارق فهمى : "يستمر الإخوان في الدفاع عن رأيهم وتصوراتهم عن تركيا بل والتأكيد على وضعها السياسي والاقتصادي في الإقليم هم مروجون للمشروع التركي في المنطقة القائم على التدخل المباشر واحتلال أراضى عربية كما في سوريا".

واستطرد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أنه ليس غريبا على الإخوان ذلك وقد دافعت آلة الإخوان الإعلامية بصورة أتوماتيكية عن المشهد التركى إثر الانقلاب المزيف بل وعملت على نقل رسائل غير صحيحة لما يجري فى أنقرة.