شكرا لقرائتكم خبر عن المعارضة القطرية تفضح عداء تميم بن حمد للدول العربية وأوروبا وأمريكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نقل موقع قطريليكس، التابع للمعارضة القطرية، عن الموقع الكندي "موزايك" كشفه ممارسات أمير قطر تميم بن حمد المتتالية والتي تعبر بشكل صريح عن عدائه للعرب والغرب، مشيرا إلى تسريبات تقرير وكالة استخبارات غربية موثوقة، يؤكد علم تميم بتفاصيل هجوم إيران على سفن الخليج يوم 12 مايو.

الموقع التابع للمعارضة القطرية، أكد أنه رغم علاقات الدوحة الجيدة بالغرب ووجود القاعدة الأمريكية على أراضيها، إلا أنها انحازت لعلاقتها بإيران، الداعم الرئيسي للإرهاب في المنطقة ولَم تحذر الغرب من الهجوم.

وأوضح موقع قطريليكس، أن معرفة تميم بالهجمات الإيرانية تثير الاحتمالات بأن يكون لديه علم ومعرفة مسبقة بالهجمات التي تشنها إيران وحرسها الثوري على سفن القوى الغربية والقوات المتحالفة معها التي تهدد سلامة البحارة والأبرياء، ولا تفعل أيّ شيء حيال ذلك؛ ما يؤكد تواطؤ نظام تميم مع الإيرانيين، أو على الأقل التستر على ممارساتهم الإرهابية وعدم التصدي لها.

Advertisements

ولفت الموقع التابع للمعارضة القطرية، إلى أن نظام تميم قائم على وعود وتصريحات وهمية بمكافحة الإرهاب، بينما في الحقيقة يقوم بتمويل الإرهابيين ويوفر لهم الحماية والأمان، موضحا أن الدوحة بقيادة تميم باتت تعتقد أن دعمها لمنظمات إرهابية وأنظمة استبدادية محددة لن يعيق علاقتها المزدهرة مع الغرب، وطالب الموقع حكومات الغرب بالاستيقاظ من غفلتها، لتفهم أن قطر التي تواطأت بالصمت على ممارسات الإرهاب الإيرانية وهجماتهم على الأصول الغربية من السفن، فلا يمنع ذلك من التواطؤ في هجمات أكبر ضد العرب والغرب.