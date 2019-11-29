الصحة توجه بضبط وتحريز مستحضرات طبية في الأسواق (مستند)

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:
طالبت الإدارة المركزية للشئون الصيدلية بوزارة الصحة بضبط وتحريز ما يوجد في السوق والوحدات الحكومية من مستحضر megastar gtn رقم 1237/2008، والمدون عليه manufactured by aug.
وأوضحت إحدى الشركات، aug pharma بأنها لا تمتلك أو تصنع أي مستحضر يحتوي على مادة glyeeryl trininitrate وأنها غير مسئولة عن أي مستحضرات تحتوي على هذه المادة.
وأكدت أنه بناء عليه يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لفحص ذلك في المؤسسات الصيدلية التابعة، وكذلك الإجراءات القانونية في حالة ضبط هذا المستحضر بأي مؤسسة صيدلية.
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