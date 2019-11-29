شكرا لقرائتكم خبر عن حظر سلاح كيماوي «روسي الصنع» والان نبدء بالتفاصيل
ولم يذكر المتحدث باسم المنظمة، اسم غاز الأعصاب السام صراحةً، ولكنه قال إنه تم إضافة مادة كيميائية سامة من تحقيق بريطانيا في قضية سكريبال إلى القائمة. وكان قد سبق للسلطات البريطانية أن أوضحت في تحقيقاتها في القضية أنه غاز "نوفيتشوك".
وأكد خبير من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية النتائج التي توصلت إليها السلطات البريطانية في ذلك الوقت.
وكان سكريبال وابنته ضحية لهجوم استهدفهما في مدينة سالزبوري البريطانية في مارس 2018 ، والذي أفلتا منه بالكاد.
ولقيت امرأة أخرى حتفها بعد أن تعرضت للسم الذي عُرف لاحقًا بأنه السلاح الكيماوي روسي الصنع "نوفيتشوك".
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