رئيس الوزراء العراقي يوجه بتشكيل لجنة للتحقيق في أحداث ذي قار والنجف

وجه رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي بتشكيل لجنة برئاسة مستشاره العسكري للتحقيق في الأحداث التي حدثت يوم الخميس في محافظتي ذي قار والنجف الأشرف.

جاء ذلك بحسب بيان مقتضب لقيادة العمليات المشتركة العراقية تلقته وكالة الأنباء العراقية "واع"، مشيرا إلى أحداث المحافظتين التي رافقها أعمال عنف وسقوط شهداء وجرحى من المتظاهرين والقوات الأمنية.

ومن جانبها، دعت رئاسة مجلس النواب العراقي، يوم الخميس، لعقد جلسة خاصة بعد غد الأحد تتناول تطورات الأوضاع في محافظة ذي قار.

وقالت رئاسة مجلس النواب في بيانها الذي تلقته "واع" إنها "تدعو اللجنة القانونية إلى الاستمرار في مناقشة مشروع قانوني المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وانتخابات مجلس النواب العراقي واستكمال جميع الملاحظات لعرضهما على التصويت".

وأكدت أن الأسبوع القادم سيشهد التصويت على قانوني المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وانتخابات مجلس النواب العراقي.

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وأعلن محافظ ذي قار عادل الدخيلي، مساء الخميس، استقالته من منصبه على خلفية تصاعد العنف في المحافظة، الذي أسفر عن مقتل 25 متظاهرا.

إعلان الاستقالة جاء بعد ساعات قليلة من إقالة رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي، رئيس خلية الأزمة في محافظة ذي قار الفريق جميل الشمري بعد ساعات من تكليفه.

وكان محافظ ذي قار عادل الدخيلي هدد في وقت سابق الخميس، بالاستقالة من منصبه في حال عدم إبعاد الفريق جميل الشمري من إدارة خلية الأزمة بالمحافظة.

تزامن ذلك مع محاصرة محتجين مقر مديرية الشرطة بمحافظة ذي قار، الخميس، في محاولة لاقتحامه، وسط تصاعد حدة المواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن والمليشيات المتحالفة معها ومقتل 25 متظاهرا وإصابة 160 آخرين خلال ساعات.

كما قطع متظاهرون غاضبون جسر الفهد في محافظة ذي قار، وطريقا في ساحة عبدالكريم قاسم وسط محافظة الديوانية.

وتأتي هذه التطورات بعد ساعات من إعلان الجيش العراقي تشكيل "خلايا أزمة" يشارك في قيادتها محافظون وقادة عسكريون لمواجهة الاحتجاجات والاعتصامات التي تشهدها مدن ومحافظات البلاد.