رعشة وتعثر إنجيلا ميركل تُثير التساؤلات حول صحتها "فيديو"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - رعشة وتعثر إنجيلا ميركل تثير التساؤلات حول صحتها فيديو

الجمعة 29 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

لم تكن المرة الأولى التى تثار فيها التساؤلات حول صحة المستشارة الألمانية إنجيلا ميركل، حيث تعثرت خلال صعودها منصة لإلقاء كلمة فى مؤتمر بالعاصمة الالمانية برلين، وكانت تعانى من رعشة لم تستطيع السيطرة عليها، خلال عدد من اللقاءات الرسمية.



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وسخرت المرأة الحديدية التى تبلغ من العمر 65 عاما، والتى جلست أثناء النشيد الوطنى خلال حضورها مؤتمر اتحاد غرف الصناعة والتجارة الألمانية، وقالت مازحة :"سأصعد على الدرج فى المرة القادمة.. انا لم ألاحظها"، وفقا لجريدة الديلى ميل البريطانية.

ظهرت المستشارة الالمانية خلال الصيف الماضى، حيث ارتعشت يديها 3 مرات خلال أسابيع وكانت المرة الأولى في 18 يونيو عندما شوهدت ميركل وهى ترتعش أثناء لقائها بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وهو ما نسبته إلى اصابتها بالجفاف، و بعد تسعة أيام ، كان يمكن رؤية ذراعيها وجسدها يرتجفان بشكل ملحوظ خلال وقوفها خلف رئيس ألمانيا ، فرانك فالتر شتاينماير.