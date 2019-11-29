شكرا لقرائتكم خبر عن كامل صدقي باشا النقيب رقم 10 للمحامين.. أطلق مشروع قانون حصانة المحامى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - النقيب العاشر للمحامين و أول من أنشأ صندوق المعاشات ، إنه كامل صدقى باشا الذى ولد فى مارس 1885 ،تولى الراحل منصب وزير التجارة فى مصر عام 1942 .
كان صدقي النقيب رقم عشرة للمحامين عام 1936، وأول من أنشأ صندوق المعاشات، مقابل ما يقوم به المحامون من الدفاع فى القضايا الجنائية والمدنية المنتدبون فيها، كما أطلق مشروع قانون حصانة المحامى، وتم إلغاء الإمتيازات الأجنبية في عهده.
توفى كامل صدقى باشا فى عام 1946، وقد تم تخليد ذكراه بإطلاق إسمه على أحد أهم الشوارع بالقرب من ميدان رمسيس، وهو ما يطلق عليه شارع الفجالة الأن.
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