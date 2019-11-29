تقدير جيد جدًا.. 6 شروط للحصول على تصريح خطابة من الأوقاف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

فتحت وزراة الأوقاف باب التقدم للراغبين في استخراج تصريح خطابة جديد، بنظام المكافأة على بند التحسين، من خريجي جامعة الأزهر.

وقال الدكتور جابر طايع رئيس القطاع الديني، إن الوزارة فتحت باب استخراج تصاريح خطباء المكافأة لخريجي كليات "أصول الدين، والدعوة الإسلامية، والدراسات الإسلامية والعربية بنين، والشريعة والقانون بشعبتيها، والقرآن الكريم، واللغة العربية، واللغات والترجمة قسم الدراسات الإسلامية جميع اللغات، والتربية شعب (الدراسات الإسلامية، واللغة العربية)" بجامعة الأزهر.

وأضاف طايع في تصريحات لمصراوي، أنه يحق للحاصلين على درجتي الماجستير أو الدكتوراه في التخصصات المذكورة، التقدم للحصول على تصريح خطابة، بنظام المكافأة على بند التحسين.

وينشر الخليج 365 شروط الحصول على ترخيص للعمل خطيبا بالمكافأة بوزارة الأوقاف، والتي تتمثل فيما يلي:

1. التقدم بطلب رسمي إلى مديرية أو وزارة الأوقاف.

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2. اجتياز المقابلة الشخصية التي تحددها وزارة الأوقاف أو الاختبارات التحريرية والشفوية التي تحددها في هذا الشأن.

3. أن يكون من خريجي الأزهر الشريف.

4. ملء استمارة التقدم المتاحة على موقع وزارة الأوقاف "أوقاف أون لاين".

5. الحصول على تقدير جيد جدا أو أعلى من ذلك للخريجين.

6. تقديم نسخة من المؤلفات لأعضاء هيئة التدريس الراغبين في الحصول على تصريح خطابة.​