مصدر مسئول لـ"الخليج 365": جار إعداد تعديلات قانون التعليم بالتعاون مع المعنين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ميرا إبراهيم:

كشف مصدر مسؤول لـ"الخليج 365" عن قيام الجهات المعنية بتعديل قانون التعليم، الذي يتطلب تطابق مواده مع النظام التعليمي الجديد بما فيها مدة الامتحان وألياتها، لتحويل الدراسة تدريجيًا من دراسة ورقية إلى إلكترونية باستخدام التابلت.

المصدر قريب الصلة من القيادات المشرفة على عملية تعديل القانون أوضح أنه خلال الشهر المقبل قد تظهر بدايات لنتائج هذه التعديلات، والتي يعكف عليها الجهات المعنية، مشيرا إلى أن الوزارة غير مرتبطة بموعد بعينه للانتهاء من هذه التعديلات وإرسالها للبرلمان بقدر ما تصل لتعديلات محكمة وجيدة تلم بالنظام بأكمله خالية من أي عوار تشريعي.

وسبق في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" وأكدت لجنة التعليم أن النظام الجديد في حاجة لتعديل قانون التعليم رقم 20 لسنة 2012، وضرورة أن يتضمن نصًا جديدًا، بدلًأ من النص الحالي، والذي يقر بأن امتحان الثانوية العامة امتحان قومي موحد يعقد في الصف الثالث الثانوي فقط.

وأضافت أن ذلك النص يجب استبداله بنص آخر يوضح أن النظام أصبح تراكميًا، وأن الطلاب يلتحقون بالجامعات بناءً على متوسط درجات الصفين الثاني والثالث الثانوي. وقالت إنه حتى هذه اللحظة، نظام الثانوية العامة القديم، هو القائم دون أي تغييرات، طالما لم يتغير القانون.​