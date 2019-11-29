فيسبوك تختبر ميزة "الوضع الداكن" على تطبيقها للأندرويد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عاصم الأنصاري:

بدأت شركة فيسبوك الأمريكية اختبار ميزة "الوضع الداكن"، وذلك على تطبيقها عبر نظام تشغيل "أندرويد".

وأشار أحد مستخدمي منصة "Reddit" إلى أن هذه الميزة ظهرت لديه في التطبيق، منذ بضعة أشهر مع هاتف "بيكسل"، واستطاع تفعيلها لمدة قصيرة، لكنها اختفت فيما بعد، ما يشير إلى أن "فيسبوك" ربما بدأت باختبارها منذ ذلك الحين.

ووفق ما ذكر موقع "Android Police"، تعمل "فيسبوك" على هذه الميزة منذ شهور، ولكنه يستغرق بعض الوقت قبل طرحه، وبدأت الاختبارات تظهر لبعض المستخدمين.

وباتت ميزة "الوضع الداكن" من أهم الميزات التي أدخلت على أنظمة "أندرويد" و"iOS"، وتتمحور فكرتها في إيقاف تشغيل البيكسلات في الشاشة في الأماكن المناسبة لتظهر خلفية الاستخدام أو خلفية الصورة باللون الأسود.​