شرط أساسي للعمرة.. كل ما تريد معرفته عن الباركود

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ يوسف عفيفي:

انطلقت أولى رحلات العمرة إلى الأراضي السعودية، الاثنين الماضي، عقب تشغيل بوابة العمرة المصرية، وذلك في إطار الضوابط المنظمة لموسم العمرة التي وضعتها الوزارة، والتي تكفل قيام الوزارة بأداء دورها الرقابي لضمان حقوق المعتمرين المصريين وتوفير كافة سبل الراحة والأمان لهم أثناء أداء المناسك إلى جانب الحفاظ على حقوق شركات السياحة المصرية.

وأكد محمد فاروق رئيس السياحة الإلكترونية بغرفة شركات السياحة، أن بوابة العمرة تهدف إلى خدمة وحماية المواطنين الراغبين في العمرة، والعاملين بشركات السياحة، وفقًا لضوابط وزارة السياحة، مشددًا على أن الباركود شرط أساسي للراغبين في السفر للسعودية مع تشغيل بوابة العمرة المصرية، ومشيرًا إلى أنه في حالة وجود أي مشكلة أو استغاثة يمكن إرسالها من خلال البوابة.

استعرض فاروق، لمصراوي، كل ما يخص "الباركود"، موضحًا أنه يُصدر من خلال بوابة العمرة بغرفة شركات السياحة، ويُمنح لكل من يرغب في أداء مناسك العمرة خلال الموسم الجديد، مشددا على أنه لن يُسافر أي معتمر إلى الأراضي المقدسة لأداء العمرة إلا بوجود هذا الباركود.

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وأضاف أن "الباركود" يُتيح سهولة الحصول على البيانات والسرعة والدقة في التعرف على المعلومات اللازمة، كما يسمح بسهولة إدخال شركات السياحة العاملة في الموسم، بيانات العملاء بشكل كامل، بالإضافة إلى أنه يُتيح لوزارة السياحة والجهات الأمنية، مراجعة تفاصيل الرحلة بالكامل والتأكد من حجز الفندق والطيران والانتقالات، والتأكد من صحة التأشيرة الصادرة للحج أو المعتمر من خلال بوابة للعمرة، على أن يلي ذلك إصدار التأشيرة للمعتمر.

يأتي ذلك بالتزامن مع قرار سلطة الطيران المدني، في خاطب مرسل إلى المدير الإقليمي لشركة الخطوط الجوية السعودية في مصر، بمنع سفر المعتمرين المصريين إلى السعودية دون الحصول على "باركود" الخاص بالسفر لأداء مناسك العمرة، وعدم إصدار أي تذاكر سفر للمواطنين الراغبين في أداء مناسك العمرة إلا من خلال بوابة العمرة المصرية الإلكترونية، تنفيذًا لقرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء رقم 1782 لسنة 2019، بإنشاء بوابة للعمرة المصرية وعدم إصدار بطاقة صعود للمعتمر إلا بعد التأكد من حصوله على الباركود من بوابة العمرة المصرية.

وبحسب الخطاب، فإنه في حال عدم وجود الباركود الخاص بالبوابة مع المعتمرين، يتم إخطارهم بالتوجه لمكاتب وزارة السياحة المتواجدة بصالات السفر، وذلك للقيام بتوجيههم لشركات السياحة المصرح لها بإصدار الباركود الخاص ببوابة العمرة.

يذكر أن سلطات مطار القاهرة الدولي، رفضت سفر 38 معتمرا كانوا في طريقهم إلى المملكة العربية السعودية لأداء مناسك العمرة، منهم 18 معتمرًا كانوا على الخطوط الجوية السعودية و5 معتمرين على شركة نسمة للطيران، و15 معتمرًا كانوا على رحلات شركة مصر للطيران.​