محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي:
تمكنت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن القاهرة من كشف تفاصيل واقعة اختفاء من كشف تفاضيل واقعة إختفاء طالبة جامعية بمنطقة المرج.
كان قسم شرطة المرج تلقى من أحد المواطنين -مقيم دائرة القسم- بغياب كريمته الطالبة بجامعة حلوان، دون أن يتهم أو يشتبه في أحد جنائيًا، وحرر بذلك المحضر اللازم.
أسفرت التحريات أن المتغيبة متزوجة من أحد الأشخاص "محدد" بتاريخ 30 أكتوبر الماضي، تم ضبطهما والتحقيق معهما، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.
كانت هذه تفاصيل خبر التحريات تكشف مفاجأة بشأن طالبة المرج المبلغ باختفائها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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