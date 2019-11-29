بوابة إلكترونية للفريق البرلماني للاتحاد العام لمقاولات المغرب

أعلن الفريق البرلماني للاتحاد العام لمقاولات المغرب بمجلس المستشارين عن إطلاق بوابته الإلكترونية cgem-parlement.ma المخصصة للتواصل مع أعضاء الاتحاد العام لمقاولاتالمغرب.
وحسب بلاغ صادر عن الاتحاد، فالهدف من إطلاق هذه المنصة التواصلية الجديدة هو التعريف بمجهودات وعمل فريقه البرلماني على مستوى مختلف هيئات مجلس المستشارين.
كما ستسعى البوابة إلى، “الإبلاغ عن التدابير والقرارات المتخذة، مع الحرص على التعريف برؤيته وبمهامه وتقاسمها مع أعضاء الاتحاد، فضلا عن القضايا والأوراش الهامة التي يعمل عليهاالفريق البرلماني للاتحاد”.
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