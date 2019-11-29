بحضور مولاي احفيظ العلمي.. مصنع ثان لـ”سيتيك ديكاستال” الصينية بالقنيطرة

افتتحت المجموعة الصينية “سيتيك ديكاستال“، الرائدة عالميا في مجال إنتاج قطع غيار السيارات من الألمنيوم، الاثنين الماضي بالقنيطرة، ثاني مصنع لها بالمغرب، بغلاف استثماري إجمالي بلغ 350 مليون أورو.

وسيمكن هذا المصنع الجديد، الممتد على مساحة 30 ألف متر مربع، من إحداث حوالي 1200 وظيفة، كما يتوفر على تقنية متقدمة، لاسيما على صعيد فرع الصباغة، مما سيمكنمن اقتراح منتوجات بجودة عالية وكذا سلسلة من الإطارات أكبر حجما.

وأكد مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، أن هذا المصنع يجسد التعاون المثمر بين المغرب والصين في المجال الصناعي، ويندرج في إطار تنزيل مبادرة الحكومة الصينية “الحزام والطريق” ومخطط التسريع الصناعي الرامي إلى تحقيق إقلاع الاقتصاد المغربي.

وبعد أن أشار إلى أن سيتيك تعتبر من أحد أكبرالمجموعات الصناعية في الصين، سجل العلمي أن المرحلة الأولى من المشروع، التي دشنت في يونيو 2019، استوفت حاليا جميع القدرات لتصدير منتجاتها لزبنائها بالمغربوالولايات المتحدة وأوروبا.