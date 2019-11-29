ترامب يصل أفغانستان في زيارة مفاجئة

الجمعة 29 نوفمبر 2019

وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، إلى أفغانستان، في زيارة لم يعلن عنها للقوات الأمريكية.



والتقى ترامب خلال الزيارة، بالقوات الأمريكية في قاعدة "بجرام" التي تعد أكبر القواعد العسكرية الأمريكية في أفغانستان، بالإضافة إلى مقابلة الرئيس الأفغاني "أشرف غني"، لمناقشة القضايا المشتركة بين البلدين.

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وأكد الرئيس الأمريكي أن واشنطن مستمرة في خفض قواتها العسكرية بأفغانستان، مشيرًا إلى أن حركة طالبان ترغب في إبرام اتفاق، وأنه يعتقد أنها تريد وقف إطلاق النار.

يذكر أن قاعدة "بجرام" هي أحد أكبر القواعد العسكرية الأمريكية في أفغانستان، وتقع القاعدة بالقرب من المدينة القديمة في بجرام على بعد 11 كلم جنوب شرق شاريكار في مقاطعة باروان في أفغانستان.