شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 9 عناصر من «بوكوحرام» في نيجيريا والان نبدء بالتفاصيل

أعلن الجيش النيجيري، عن مقتل 9 عناصر من جماعة "بوكو حرام" الإرهابية، في عملية أمنية شمال شرق البلاد، وأسفرت أيضا عن مقتل عسكري نيجيري.

وأفاد المتحدث باسم الجيش، أمينو إلياسو، في تصريحات للصحفيين بأنه تم شن عملية أمنية ضد "بوكو حرام" في منطقة كيراوا، الواقعة بولاية "بورنو"، وأنه تم القضاء على 9 عناصر من الجماعة الإرهابية، وعن إصابة آخرين، تمكنوا من الفرار.

ولفت إلى مقتل جندي نيجيري خلال العملية، وإصابة اثنين آخرين، وضبط كميات من الذخيرة.