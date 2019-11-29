الرهينة الأسترالي لدى طالبان يعود إلى بلاده بعد ثلاث سنوات

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العين الإخباريةالجمعة 2019/11/29 04:41 ص بتوقيت أبوظبي
المعلم الأسترالي تيموثي ويكس
أعلنت وزيرة الخارجية الأسترالية ماريس باين، الجمعة، أن المعلم الأسترالي تيموثي ويكس، الذي احتجزته حركة طالبان في أفغانستان كرهينة لثلاث سنوات، عاد إلى بلاده.
وأطلق سراح ويكس، 50 عاما، والرهينة الأمريكي كيفين كينج، 63 عاما، في وقت سابق من الشهر الجاري في إطار اتفاق لتبادل المحتجزين.
وقالت باين لهيئة الإذاعة الأسترالية اليوم "أنا مسرورة للغاية لتأكيد أن تيم عاد إلى أستراليا، وأرحب كثيرا بعودته"، مضيفة "لقد كانت ثلاث سنوات طويلة للغاية بالنسبة له ولعائلته".
وأضافت أن ويكس سافر إلى أستراليا مساء الخميس، وتم لم شمله مع عائلته.
وقالت باين لبرنامج "إيه إم" بهيئة الإذاعة الأسترالية: "إنه أمر يبعث على الارتياح الشديد بالنسبة له ولأسرته، هناك الكثير من الأشخاص الذين ساهموا في هذا الأمر، بما في ذلك حكومة أفغانستان والولايات المتحدة".
وكانت حركة طالبان قد اختطفت كينج وويكس في أغسطس/أب 2016 من أمام بوابة الجامعة الأمريكية بكابول، حيث يقومان بتدريس اللغة الإنجليزية.
وتم تبادلهما في وقت سابق من الشهر الجاري مقابل ثلاثة سجناء من طالبان كانوا محتجزين لدى الحكومة الأفغانية.
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