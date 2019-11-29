شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى: حركة المحافظين ونوابهم صورة صادقة لإعداد الشباب لتحمل المسؤولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب سامى رمضان، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن صدور حركة المحافظين الجديدة وأدائهم اليمن الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي وتكليفاته للمحافظين ونوابهم على التواصل مع المواطنين وبذل أقصى جهد لخدماتهم والتعرف على أهم مشاكلهم وتذليل العقبات التي تواجه المواطنين يدل على مدى اهتمام القيادة السياسية بتوفير حياة كريمة للمواطن.

وأضاف عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، لـ"الخليج 365"، أن أبرز مهام المحافظين الجدد هو الاهتمام بالتعرف على المشاكل التي يتعرض لها المواطن لوضع الحلول المناسبة لها، موضحا أن هناك تمثيل واضح وملموس لمجموعة من الشباب الواعد في العطاء.

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ولفت النائب سامى رمضان، أن هذا التمثيل الكبير للشباب يعد صورة من صور تمكين الشباب وهو هدف من أهداف القيادة السياسية وذلك لإعطاء الفرصة لهم لاكتساب الخبرات وخلق جيل قادر على العطاء وعلى تحمل مسؤلياته.

وتابع: "من أهم اهتمامات القيادة السياسية إفساح الطريق أمام شباب مصر الواعد على تحمل المسؤولية والمشاركة في صناعة القرار والحفاظ على مكتسبات ومقدرات هذا الوطن، ونتمنى لشباب مصر التوفيق في تحمل المسؤولية وأن يكتسب الخبرات اللازمة لتحقيق نجاحات ملموسة لها آثار إيجابية على المواطن".

وقال النائب سامى رمضان، إن حركة المحافظين ونوابهم هي صورة صادقة لتمثيل الشباب وإعداده لتحمل المسؤولية وكسب الخبرات والمشاركة في صنع القرار.