بيع سردين معلب سام للمغاربة…”أونسا” تخرج عن صمتها وتعترف بالواقعة!

خرجت مصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية ” أونسا” عن صمتها في قضية السردين السام، مؤكدة أن مصالح المراقبة التابعة لها، وقفت خلال عمليات المراقبة الاعتيادية على أن عينة من حصة لمنتوج كريات السردين التي تم إنتاجها بتاريخ 22 أكتوبر 2018 من قبل شركة AVEIRO MAROC غير مطابقة للشروط على المستوى الصحي.

وأضافت “أونسا” في بلاغ لها، صدر قبل قليل، أنه ومباشرة بعد إبلاغها بالأمر قامت الشركة المعنية بالسحب الكامل لهذه الحصة من مختلف زبنائها، وذلك بفضل نظام تتبع مسار المنتوج الذي تتوفر عليه.

بالموازاة مع ذلك، يقول البلاغ، لم تظهر التحريات التي أجرتها مصالح أونسا لدى الشركة المذكورة وجود أي خلل بظروف التصنيع والتتبع والجودة. كما أظهرت التحاليل التي أجريت على مجموعة كبيرة من العينات من منتجات العلامة التجارية Carle المصنعة من قبل هذه الشركة مطابقتها لمعايير السلامة الصحية وأنها لا تشكل أي خطر على المستهلك.