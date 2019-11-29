نقطة نظام.. صدفة مفجعة

يصعب إن لم يكن من المستحيل اعتبار الجريمتين المشينتين اللتين عرفتهما بلادنا هذا الأسبوع، مجرّد صدفة. أب وزوجة، التي تعتبر بمثابة الأم الثانية، يتواطآن في قتل وتقطيع جثةطفل بريء لأسباب مازالت غامضة، ثم وهذا هو الأخطر والأفظع، يقومان بإلقاء أجزاء من الجثة وسط أكوام النفايات قرب العرائش على أمل تحللها واندثارها، قبل أن يجدا طريقة للتخلص من الأجزاء المتبقية التي تؤدي إلى التعرّف على هوية الضحية، حيث أبقيا عليها داخل ثلاجة البيت، كأي قطعة لحم يشتريها المرء من محل الجزارة.

قبل أن نستوعب هول الصدمة ونتبيّن الحقيقة، عسى الأبحاث الجارية أن تخفّف عنا وقع الصدمة بكشف خطأ ما أدى إلى وفاة الطفل، وارتباك في إخفاء الجثة أدى إلى تقطيعها أوما شابه، اهتزّت مدينة سلا على وقع جريمة مماثلة لشخص بالغ أمسك بتلابيب طفل في الخامسة من العمر، وذبحه بكل برودة في الشارع العام، ثم حاول الهرب كما لو كان ما فعلهلا يعدو أن يكون أكثر من كسر غصن شجرة يابسة.

أمام هول هذه الوقائع، لا مجال للبحث عن الشماعات، ولا للتنديد أو البحث عن طرف محدد يتحمّل المسؤولية نيابة عنا. بل هي مسؤوليتنا جميعا، ومرآة علينا أن نتحلى بشجاعةالنظر إليها، والتساؤل عما جرى فينا حتى تسلّلت هذه الوحشية إلى صفوفنا بهذه البشاعة.